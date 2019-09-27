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Литва отказалась от идеи онлайн-голосования из-за угрозы России

Пятница, 27 сентября 2019, 12:51

Правительство Литвы отказалось от идеи введения онлайн-голосования на выборах из-за растущих угроз кибератак и вмешательства России в выборы других стран.

Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на национальную телерадиокомпанию LRT.

В среду правительство решило отказаться от идеи разработки системы онлайн-голосования и внесения поправок в законы о выборах, чтобы внедрить электронное голосование.

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В 2018 году кабинет министров Литвы одобрил законопроект о создании системы онлайн-голосования и направил его на рассмотрение в парламент.

Сторонники законопроекта считали, что онлайн-голосование поможет увеличить явку избирателей.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс сообщил во вторник, что по договоренности, которая была достигнута, Сейм не будет принимать законопроект.

Ранее литовский парламент уже провалил несколько законопроектов о внедрении онлайн-голосования.

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