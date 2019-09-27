Литва отказалась от идеи онлайн-голосования из-за угрозы России
Правительство Литвы отказалось от идеи введения онлайн-голосования на выборах из-за растущих угроз кибератак и вмешательства России в выборы других стран.
Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на национальную телерадиокомпанию LRT.
В среду правительство решило отказаться от идеи разработки системы онлайн-голосования и внесения поправок в законы о выборах, чтобы внедрить электронное голосование.
В 2018 году кабинет министров Литвы одобрил законопроект о создании системы онлайн-голосования и направил его на рассмотрение в парламент.
Сторонники законопроекта считали, что онлайн-голосование поможет увеличить явку избирателей.
Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс сообщил во вторник, что по договоренности, которая была достигнута, Сейм не будет принимать законопроект.
Ранее литовский парламент уже провалил несколько законопроектов о внедрении онлайн-голосования.