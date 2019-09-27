У Данії поки не називають строків рішення щодо "Північного потоку-2"

У Данії поки не можуть назвати терміни винесення рішення за заявами компанії Nord Stream 2 AG про прокладання газопроводу "Північний потік-2" на ділянці, що проходить через її виключну економічну зону.

Про це повідомила пресслужба Данського енергетичного агентства (DEA) у відповідь на запит DW, передає "Європейська правда".

В даний час DEA вивчає ці заяви, а також підсумки публічних консультацій у Данії та сусідніх державах про можливий вплив нового трубопроводу на навколишнє середовище в транскордонному контексті в рамках Конвенції Еспо,

"Зараз неможливо сказати, скільки часу займе цей процес. Це залежить, зокрема, від результатів можливих подальших консультацій з іншими країнами в контексті Конвенції Еспо", - пояснили в прес-службі.

Конвенція Еспо або Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, прийнята в 1991 році, закріплює зобов'язання сторін щодо оцінки впливу на навколишнє середовище на ранніх стадіях планування. Вона також містить загальні зобов'язання держав повідомляти і консультуватися один з одним при розгляді всіх великих проєктів, які могли б мати значний вплив на навколишнє середовище, що виходить за рамки національних кордонів.

У данському енергетичному агентстві повідомили, що DEA попросило компанію Nord Stream 2 AG представити оцінку впливу на довкілля при прокладанні ділянки "Північного потоку-2" на південний схід від острова Борнхольм і супроводити цю оцінку заявкою на будівництво в цьому районі.

Між тим у компанії Nord Stream 2 AG, у відповідь на запит DW про ситуацію з прокладкою "Північного потоку-2", повідомили, що з двох заяв, поданих компанією в Данії, одну вже розглянуто, причому розгляд показав, що "всі технічні та екологічні умови виконані і дозвіл на прокладання газопроводу на ділянці може бути видано на підставі Конвенції ООН по морському праву". Що стосується другої заяви, то процес її розгляду знаходиться на просунутій стадії, зазначили в Nord Stream 2 AG.