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"Газпром" не втрачає надії запустити Північний потік-2 до кінця року

Четвер, 19 вересня 2019, 20:14

"Газпром" не виключає, що газопровід Північний потік – 2 буде введений в експлуатацію до кінця року попри те, що Данія досі не дала дозволу на будівництво у своїх територіальних водах.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство ТАСС, про це в ефірі телеканалу "Россия-24" заявив глава "Газпрому" Алексєй Міллер.

"На сьогодні ще Рубікон не пройдений з однієї простої причини, що данська ділянка досить коротка і терміни будівництва становлять усього близько п'ять тижнів, тому, звичайно ж, шанс є. Побудовано понад 81% всієї протяжності газопроводу в двонитковому виконанні. У поточний період часу будівництво ведеться строго за графіком", - сказав він.

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При цьому Міллер зазначив, що рішення влади Данії з прокладання морського газопроводу в економічній зоні Данії і раніше залишається ключовим питанням для проєкту.

Як повідомлялося, судно Solitaire, яке прокладає труби Північного потоку-2 по дну Балтійського моря, наближається до кордону з Данією, яка є єдиною країною, що досі не дала дозвіл на прокладання газопроводу.

Консорціум Північний потік-2 раніше попереджав, що через труднощі з Данією трубопровід може почати роботу із запізненням у 8 місяців, і що це зробить проєкт дорожчим на 660 мільйонів євро.

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Енергетичне агентство Данії завершило громадські слухання щодо будівництва газопроводу, проте відмовилося сказати, коли буде оголошено рішення.

Якщо дозвіл буде отримано, згідно із законодавством Данії Північному потоку-2 доведеться почекати ще місяць, перш ніж дозвіл можна буде застосовувати. За цей час сторони зможуть подати скаргу після прийняття рішення.

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Північний потік-2 Росія
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