"Газпром" не втрачає надії запустити Північний потік-2 до кінця року

"Газпром" не виключає, що газопровід Північний потік – 2 буде введений в експлуатацію до кінця року попри те, що Данія досі не дала дозволу на будівництво у своїх територіальних водах.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство ТАСС, про це в ефірі телеканалу "Россия-24" заявив глава "Газпрому" Алексєй Міллер.

"На сьогодні ще Рубікон не пройдений з однієї простої причини, що данська ділянка досить коротка і терміни будівництва становлять усього близько п'ять тижнів, тому, звичайно ж, шанс є. Побудовано понад 81% всієї протяжності газопроводу в двонитковому виконанні. У поточний період часу будівництво ведеться строго за графіком", - сказав він.

При цьому Міллер зазначив, що рішення влади Данії з прокладання морського газопроводу в економічній зоні Данії і раніше залишається ключовим питанням для проєкту.

Як повідомлялося, судно Solitaire, яке прокладає труби Північного потоку-2 по дну Балтійського моря, наближається до кордону з Данією, яка є єдиною країною, що досі не дала дозвіл на прокладання газопроводу.

Консорціум Північний потік-2 раніше попереджав, що через труднощі з Данією трубопровід може почати роботу із запізненням у 8 місяців, і що це зробить проєкт дорожчим на 660 мільйонів євро.

Енергетичне агентство Данії завершило громадські слухання щодо будівництва газопроводу, проте відмовилося сказати, коли буде оголошено рішення.

Якщо дозвіл буде отримано, згідно із законодавством Данії Північному потоку-2 доведеться почекати ще місяць, перш ніж дозвіл можна буде застосовувати. За цей час сторони зможуть подати скаргу після прийняття рішення.