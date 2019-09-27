В Дании пока не называют сроков решения по "Северному потоку-2"

В Дании пока не могут назвать сроки вынесения решения по заявлениям компании Nord Stream 2 AG о прокладке газопровода "Северный поток-2" на участке, проходящем через исключительную экономическую зону.

Об этом сообщила пресс-служба Датского энергетического агентства (DEA) в ответ на запрос DW, передает "Европейская правда".

В настоящее время DEA изучает эти заявления, а также итоги публичных консультаций в Дании и соседних государствах о возможном влиянии нового трубопровода на окружающую среду в трансграничном контексте в рамках Конвенции Эспо.

"Сейчас невозможно сказать, сколько времени займет этот процесс. Это зависит, в частности, от результатов возможных дальнейших консультаций с другими странами в контексте Конвенции Эспо", - пояснили в пресс-службе.

Конвенция Эспо или Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, принятая в 1991 году, закрепляет обязательства сторон по оценке воздействия на окружающую среду на ранних стадиях планирования. Она также содержит общие обязательства государств уведомлять и консультироваться друг с другом при рассмотрении всех крупных проектов, которые могли бы иметь значительное влияние на окружающую среду, выходящее за рамки национальных границ.

В датском энергетическом агентстве сообщили, что DEA попросило компанию Nord Stream 2 AG представить оценку воздействия на окружающую среду при прокладке участка "Северного потока-2" на юго-восток от острова Борнхольм и сопроводить эту оценку заявки на строительство в этом районе.

Между тем в компании Nord Stream 2 AG, в ответ на запрос DW о ситуации с прокладкой "Северного потока-2", сообщили, что из двух заявлений, поданных компанией в Дании, одну уже рассмотрено, причем рассмотрение показал, что "все технические и экологические условия выполнены и разрешение на прокладку газопровода на участке может быть выдано на основании Конвенции ООН по морскому праву". Что касается второго заявления, то процесс его рассмотрения находится на продвинутой стадии, отметили в Nord Stream 2 AG.