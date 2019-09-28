Держдеп зобов’язали надати документи стосовно співпраці з Україною

Конгресмени-демократи, голови комітетів Палати представників Конгресу США з питань закордонних справ, розвідки, нагляду та реформ офіційно затребували у державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео до 4-го жовтня надати документи пов'язані із співпрацею адміністрації США з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Голос Америки.

Лист наголошує, що Державний департамент раніше відмовився надати затребувані документи і що розслідування щодо імпічменту має нагальний характер.

Як відомо, Демократична партія ініціювала початок процедури імпічменту щодо президента США після викриття інформації про те, що Трамп буцімто закликав владу України провести розслідування з метою зашкодити своєму політичному опоненту Джо Байдену. Трамп відкидає звинувачення.

Лист законодавців відзначає, що затребувані документи будуть частиною розслідування щодо імпічменту, а їх ненадання буде сприйматись, як доказ перешкоджання правосуддю.

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"Комітети встановлюють, наскільки президент США поставив під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, коли він вдався до тиску на Україну, щоб схилити її до втручання у вибори 2020-го року, і затримуючи військову допомогу, яку Конгрес надав Україні, щоб допомогти протидіяти агресії Росії", - йдеться у листі.

Законодавці також призначили час свідчень для низки посадовці Держдепу, включно із експослом США в Україні Марі Йованович, спеціальним представником Державного департаменту з питань України Волкером та ін.