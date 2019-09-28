Спецпредставник США по Україні Курт Волкер подав у відставку – ЗМІ

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку.

Про це повідомляє CNN з посиланням на три обізнаних джерела, передає "Європейська правда".

Ім’я Курта Волкера згадане у скарзі інформатора щодо можливого тиску президента США Дональда Трампа на українське керівництво з метою заохотити розслідування щодо потенційного опонента на майбутніх президентських виборах Джо Байдена.

Раніше CNN повідомляв, що Зеленський жартував з Волкером про Руді Джуліані, особистого адвоката Трампа, який також є ключовим гравцем в скандалі, до того, як був зроблений телефонний дзвінок між президентами України і США.

Пізніше Волкер організував зустріч між Джуліані, який був зацікавлений в тому, щоб змусити Україну розслідувати справу Джо і Хантера Байденів, і радником Зеленського.

Волкер обіймає посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України з 2017 року.

У Держдепі поки не коментують інформацію про його відставку.