Прем'єр Британії заперечив неналежні зв’язки з американкою

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заперечив неналежні зв'язки з американською підприємницею Дженніфер Аркурі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посланням на BBC.

Джонсон заявив, що його зв'язок з американкою "не становив інтересу для оголошення".

"Я пишався всім, що робив як мер Лондона", - додав прем’єр-міністр Британії.

Нагадаємо, влада Лондона направила запит на розслідування щодо зв’язків нинішнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона з американською бізнес-леді, яка нібито отримала сприяння через дружбу з ним, коли він перебував на посаді мера.

Тепер Незалежне управління поліції з питань поведінки має вирішити, чи є підстави для розслідування зловживань Джонсона на державній службі.

Звинувачення, вперше опубліковані в Sunday Times, стверджують, що Аркурі приєдналася до торгових місій, очолюваних Джонсоном, коли він був мером Лондона, і що її компанія отримала кілька тисяч фунтів стерлінгів у вигляді спонсорських грантів.

Газета також повідомила, що Аркурі розповіла чотирьом друзям, що у неї був роман з Джонсоном, коли він був мером Лондона.