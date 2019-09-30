Відома причина смерті ексголови філії Danske Bank, вплутаного у скандал з грошима РФ

Поліція і державна прокуратура Естонії заявили, що колишній керівник естонської філії банку Danske Айвар Рехе, знайдений мертвим минулого тижня, наклав на себе руки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Поліція і прокуратура підтверджують, що всі наявні у нас докази та інформація прямо вказують на те, що це було самогубство. Сьогодні це підтверджено і судово-медичним експертом", - йдеться в заяві силових структур.

Тіло колишнього глави естонського відділення банку Danske Айвара Рехе було виявлене у середу 25 вересня.

Рехе керував філією данського банку Danske з 2006 по 2015 рік - в той час, коли через нього пройшли близько 220 мільярдів доларів сумнівного походження з Росії і не тільки.

За даними данських ЗМІ, частина "брудних" коштів була пов’язана з президентом РФ Владіміром Путіним та ФСБ. Частина коштів має стосунок до вбивства Сергєя Магнітського у 2009 році, вважає британський бізнесмен Білл Браудер, колишній роботодавець Магнітського.

У жовтні газета Financial Times писала, що тільки 2013 року Danske Bank допоміг росіянам-нерезидентам провести "дзеркальні угоди" на суму від 6 до 8,5 млрд євро.

Рехе неодноразово допитували як свідка у справі про відмивання грошей з Росії та країн колишнього СРСР. Він стверджував, що не знав про сірі схеми, які ймовірно реалізовувало його відділення.