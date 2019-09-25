Ексголову філії Danske Bank, вплутаного у скандал з грошима РФ, знайшли мертвим

Колишній керівник естонської філії банку Danske Айвар Рехе знайдений мертвим. Його тіло виявили в середу, 25 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За даними медіа, Рехе наклав на себе руки.

Колишній банкір Айвар Рехе пішов зі свого будинку в Піриту (поблизу Таллінна) вранці в понеділок, 23 вересня. У поліції були підстави припускати, що життя і здоров'я Рехе перебуває в небезпеці. За оцінкою поліції, ця небезпека полягала в діях самого чоловіка - тобто влада не виключала, що він може скоїти самогубство.

Читайте також Скандал з Danske: російського банкіра вбили після розкриття схеми відмивання грошей

Для пошуку Рехе була запущена широкомасштабна операція, в якій брали участь близько 50 поліцейських і добровольців. Попри арешти і справи щодо 10 місцевих співробітників Danske, Рехе уникнув кримінального переслідування.

Рехе керував філією данського банку Danske з 2006 по 2015 рік - в той час, коли через нього пройшли мільярдні суми сумнівного походження з Росії і не тільки.

За даними данських ЗМІ, частина "брудних" коштів була пов’язана з президентом РФ Владіміром Путіним та ФСБ. Частина коштів має стосунок до вбивства Сергєя Магнітського у 2009 році, вважає британський бізнесмен Білл Броудер, колишній роботодавець Магнітського.