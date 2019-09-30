Известна причина смерти экс-головы филиала Danske Bank, замешанного в скандал с деньгами РФ

Полиция и государственная прокуратура Эстонии заявили, что бывший руководитель эстонского филиала банка Danske Айвар Рехе, который был найден мертвым на прошлой неделе, покончил с собой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Полиция и прокуратура подтверждают, что все имеющиеся у нас доказательства и информация прямо указывают на то, что это было самоубийство. Сегодня это подтверждено и судебно-медицинским экспертом", - говорится в заявлении силовых структур.

Тело бывшего главы эстонского отделения банка Danske Айвара Рехе было обнаружено в среду 25 сентября.

Рехе руководил филиалом датского банка Danske с 2006 по 2015 год - в то время, когда через него прошли около 220 млрд долларов сомнительного происхождения из России и не только.

По данным датских СМИ, часть "грязных" денег была связана с президентом РФ Владимиром Путиным и ФСБ.

В октябре газета Financial Times писала, что только 2013 Danske Bank помог россиянам-нерезидентам провести "зеркальные соглашения" на сумму от 6 до 8,5 млрд евро.

Рехе неоднократно допрашивали в качестве свидетеля по делу об отмывании денег из России и стран бывшего СССР. Он утверждал, что не знал о серых схемах, которые вероятно реализовало его отделение.