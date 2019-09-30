США наклали санкції на активи близького до Путіна олігарха

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на російські суб'єкти, які намагалися вплинути на проміжні вибори у США 2018 року, хоча немає жодних ознак того, що їм вдалося здійснити цей вплив.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Мінфіну США.

"Сьогоднішня дія посилює тиск на раніше внесену в перелік особу Євгенія Пригожина, вона націлена на його фізичні активи, зокрема три літаки та яхту, а також на працівників організації "Internet Research Agency" ("фабрика тролів", IRA - ред.), яку фінансує Пригожин", - сказано в заяві.

Заходи спрямовані на чотири організації, 7 осіб, три літаки та яхту, які пов'язані з IRA та Пригожиним.

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IRA використовувала вигадані персони в соціальних мережах та поширювала неправдиву інформацію, намагаючись вплинути на вибори в США.

Міністерство фінансів, зокрема, запроваджує санкції проти шести членів IRA за їхні дії щодо досягнення цілей організації. Станом на 2018 рік, Джейхун Насімі Огли Асланов, Михаіл Леонідович Бурчик, Вадим Владімірович Подкопаєв, Владімір Дмитрович Вєнков, Ігор Владімірович Нестеров і Денис Ігорович Кузьмін всі були членами IRA, які брали участь у спробі втручання у вибори в США.

Крім того, під санкції потрапили три компанії - Autolex Transport, Beratex Group Ltd і Linburg Industries.

Нагадаємо, 15 березня 2018 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти обвинувачених у втручанні в американські вибори 2016 року, зокрема проти "Агентства інтернет-досліджень", відомого як "фабрика тролів".

До списку були внесені прізвища 19 фізичних осіб, більшість з яких фігурували у звіті спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році.

До списку ще тоді потрапив, зокрема, Євгеній Пригожин, багатий російський бізнесмен, відомий як "шеф-кухар Путіна". Мюллер стверджував, що він контролював "фабрику тролів" через дві компанії. Нові заходу Мінфіну посилюють тиск на Пригожина.