США наложили санкции на активы близкого к Путину олигарха

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на российские субъекты, которые пытались повлиять на промежуточные выборы в США в 2018 году, хотя нет никаких признаков того, что им удалось оказать это влияние.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Минфина США.

"Сегодняшнее действие усиливает давление на ранее внесенного в перечень Евгения Пригожина, оно нацелено на его физические активы, в том числе на три самолета и яхту, а также на работников организации "Internet Research Agency" ("фабрика троллей", IRA - ред.), которую финансирует Пригожин" , - говорится в заявлении.

Меры направлены на четыре организации, 7 человек, три самолета и яхту, связанные с IRA и Пригожиным.

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IRA использовала вымышленные персоны в социальных сетях и распространяла ложную информацию, пытаясь повлиять на выборы в США.

Министерство финансов, в частности, вводит санкции против шести членов IRA за их действия по достижению целей организации. По состоянию на 2018 год, Джейхун Насими Оглы Асланов, Михаил Леонидович Бурчик, Вадим Владимирович Подкопаев, Владимир Дмитриевич Венков, Игорь Владимирович Нестеров и Денис Игоревич Кузьмин все были членами IRA, которые участвовали в попытке вмешательства в выборы в США.

Кроме того, под санкциями оказались три компании — Autolex Transport, Beratex Group Ltd и Linburg Industries.



15 марта 2018 года Министерство финансов США ввело санкции против обвиняемых во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, в частности против "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей".

В список были внесены фамилии 19 физических лиц, большинство из которых фигурировали в отчете специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

В список еще тогда попал, в частности, Евгений Пригожин, богатый российский бизнесмен, известный как "шеф-повар Путина". Мюллер утверждал, что он контролировал "фабрику троллей" через два компании. Новые меры Минфина усиливают давление на Пригожина.