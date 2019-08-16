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Нафтові санкції Трампа зробили російських експортерів на $1 млрд багатшими - ЗМІ

П'ятниця, 16 серпня 2019, 10:30

Санкції президента США Дональда Трампа проти Ірану та Венесуели призвели до збільшення попиту на російську марку сирої нафти і збільшили доходи для експортерів країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Російські нафтові компанії отримали щонайменше 905 мільйонів доларів додаткових доходів у період з листопада по липень, а вартість бареля російської Urals досягла високого рівня щодо Brent.

Санкції надали поштовх попиту на російську нафту після скорочення видобутку з боку країн ОПЕК+.

Зокрема, зріс попит на Urals в Середземноморському регіоні, де місцеві компанії раніше здебільшого купували нафту в Ірану.

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США наприкінці січня оголосили про санкції проти Венесуели та скасували виключення для деяких покупців іранської нафти з травня. Цей захід створив дефіцит важкої, кислої сировини, хоча російська нафта вважається гіршою за якістю.

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Енергетика санкції США Росія
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