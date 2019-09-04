В Італії узгодили новий уряд, дострокових виборів не буде

Члени популістського "Руху 5 зірок" проголосували за підтримку формування уряду з Демократичною партією, що дозволить припинити політичну кризу в Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

Десятки тисяч членів партії взяли участь в онлайн-голосуванні, яке тривало протягом доби 2 вересня. В результаті 79,3% висловилися за формування нового уряду, 20,7% були проти.

Сьогодні вранці кандидат на посаду прем’єр-міністра Джузеппе Конте може представити президенту Італії склад нового уряду. Після цього, уряд складе присягу, ймовірно, це відбудеться в середу ввечері або в четвер вранці.

В новому уряді не буде представників правої партії "Ліга". Її лідер і поки що чинний глава МВС Маттео Сальвіні вже запланував серію мітингів по всій Італії і закликав своїх прихильників до великої демонстрації в Римі.

Нагадаємо, Джузеппе подав у відставку після того, як Сальвіні вирішив спровокувати дострокові вибори, щоб самому очолити уряд.

Це спровокувало політичну кризу і спонукало "Руху 5 зірок" до переговорів з Демпартією, щоб не допустити дострокових виборів, на яких партія Сальвіні знову мала б великі шанси на перемогу.

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