Прем'єр Італії оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте звинуватив лідера "Ліги" Маттео Сальвіні у вівторок у тому, що він поставив власні особисті та партійні інтереси над інтересами країни, попереджаючи, що його спроба повалення уряду може завдати шкоди економіці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Звертаючись до парламенту у зв'язку з політичною кризою, розв'язаною Сальвіні, Конте звинуватив керівника ультраправої "Ліги" у прагненні виграти від зростаючої популярності та спровокувати дострокові вибори, піддаючи небезпеці заплановані реформи.

Конте і Сальвіні 20 серпня у Сенаті

"Дії уряду закінчуються тут", - заявив Конте, цитує La Rebbublica. Голова МВС Сальвіні "показав, що він слідує за власними інтересами та інтересами своєї партії", зазначив прем'єр.

"Його рішення несуть серйозні ризики для цієї країни", - сказав Конте.

Дебати з приводу політичної кризи триватимуть 3 години і 45 хвилин.

Конте сказав, що після дебатів піде до президента Серджо Матарелли, щоб подати у відставку, пише ANSA. Матарелла, за його словами, "керуватиме країною при делікатному переході".

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