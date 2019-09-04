США розширили санкції проти Ірану

Сполучені Штати розширили санкційний перелік щодо Ірану на мережу фірм, кораблів і фізичних осіб, яких пов’язують з Корпусом вартових ісламської революції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну вжило заходи проти великої мережі перевезення вантажів, що знаходиться під управлінням і надає фінансову підтримку Корпусу вартових ісламської революції" - повідомили у Мінфіні США.

У перелік увійшли колишній міністр нафти Ірану і його син. Також у список потрапили дочірні компанії індійської фірми, зацікавлені в іранському танкері Adrian Darya, який курсує по Середземному морю з моменту його звільнення з-під варти владою Гібралтару в липні.

"Дії казначейства проти цієї нафтової мережі ясно показують, що ті, хто купує іранську нафту, безпосередньо підтримують бойовиків Ірану і терористичну руку, сили Корпусу вартових ісламської революції", - заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.