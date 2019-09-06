Боснія заявила про підтримку суверенітету України після скандальної заяви Додіка про Крим

Боснія і Герцеговина поділяє позицію Євросоюзу щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України.

Про це йдеться в заяві головуючого в Президії БіГ представника Хорватії Желько Комшича, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на боснійське видання Dnevni avaz.

Комшич опублікував заяву у відповідь на дипломатичну ноту протесту України щодо висловлювання члена Президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка російським ЗМІ про приналежність окупованого Криму Росії.

Комшич підкреслив, що позиція Додіка і його підтримка незаконної анексії Криму - це не позиція держави, а особиста позиція.

"Боснія і Герцеговина, як претендент на статус кандидата в члени ЄС, як і раніше прихильна позиції Європейського Союзу про те, що суверенітет, територіальна цілісність і незалежність України повинні поважатися", - йдеться в заяві.

Комшич також нагадав, що в березні 2014 року ЄС ввів обмежувальні заходи щодо Росії.

"Ці заходи були прийняті у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну ​​дестабілізацію України. Економічні санкції в даний час продовжені до 31 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

У Боснії діє колективний вищий орган виконавчої влади – Президія. Він складається з трьох членів, які обираються одночасно на чотири роки: один бошняк і один хорват обирається від БіГ, один серб обирається від Республіки Сербської. Кожні 8 місяців посада головуючого переходить до наступного члена Президія, що забезпечує рівність національностей.

Додік був обраний до Президії від Республіки Сербської у жовтні 2018 року. Раніше він був президентом цього державного утворення на території БіГ. Додік відомий своїми проросійськими поглядами та прихильністю до Кремля.