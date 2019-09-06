Босния заявила о поддержке суверенитета Украины после скандального заявления Додика по Крыму

Босния и Герцеговина разделяет позицию Европейского Союза по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Об этом говорится в заявлении председательствующего в президиуме БиГ представителя Хорватии Желько Комшича, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на боснийское издание Dnevni avaz.

Комшич опубликовал заявление в ответ на дипломатическую ноту протеста Украины из-за высказывания члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика российским СМИ о принадлежности оккупированного Крыма России.

Он подчеркнул, что позиция Додика и его поддержка незаконной аннексии Крыма - это не позиция государства, а личная позиция.

"Босния и Герцеговина как претендент на статус кандидата в члены ЕС по-прежнему привержена позиции Европейского Союза о том, что суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины должны уважаться", - говорится в заявлении.

Комшич также напомнил, что в марте 2014 года ЕС ввел ограничительные меры в отношении России.

"Эти меры были приняты в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Экономические санкции в настоящее время продлены до 31 января 2020 года", - говорится в сообщении.

В Боснии действует коллективный высший орган исполнительной власти - Президиум. Он состоит из трех членов, избираемых одновременно на четыре года: один Бошняк и один хорват избирается от БиГ, один серб избирается от Республики Сербской. Каждые 8 ​​месяцев должность председательствующего переходит к следующему члена Президиум, что обеспечивает равенство национальностей.

Додик был избран в Президиум от Республики Сербской в ​​октябре 2018 года. Ранее он был президентом этого государственного образования на территории БиГ. Додик известный своими пророссийскими взглядами и приверженностью к Кремлю.