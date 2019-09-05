МЗС надіслало ноту протесту Боснії через заяву Додіка про "російський Крим"

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з висловлюваннями члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка щодо, нібито, приналежності Росії окупованого Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті МЗС.

Додік дав інтерв’ю виданню "Русский репортер", в якому сказав: "У мене питання: а хіба Крим - не частина Росії? Для мене це Росія, а що стосується інших... Боснія навряд чи зможе визнати, адже необхідний не тільки мій голос".

В МЗС заявили, що сприймають зазначені висловлювання Додіка як висловлення його власного бачення ситуації.

"МЗС України цінує офіційну позицію колегіальної Президії Боснії і Герцеговини щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України", - зазначили в міністерстві.

Додік також заявив про намір відвідати Крим, і в МЗС України нагадали, що поїздки іноземних посадовців без погодження з українською стороною є відвертим порушенням українського законодавства та міжнародного права.

"У зв’язку із зазначеною заявою та наміром Мілорада Додіка відвідати тимчасово окуповану АРК до МЗС Боснії і Герцеговини надіслано ноту протесту", - заявили в міністерстві.