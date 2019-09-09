Євродепутат: кандидат в Єврокомісію від Угорщини - це провокація

Ласло Трочані, кандидат Угорщини до Європейської комісії, зіткнеться з "дуже тяжким випробуванням" в Європейському парламенті, заявила нідерландська ліберальна євродепутатка Софі ін 'т Велд, також назвавши його висунення "провокацією".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Трочані був міністром юстиції уряду Віктора Орбана з 2014 року до його обрання до Європарламенту цьогоріч. Як міністр юстиції він вніс кілька законів, які спричинили судові позови Європейської комісії проти Угорщини.

Він, зокрема, стояв за законами, що криміналізують допомогу біженцям в Угорщині, створенням угорських таборів для шукачів притулку. Трочані також причетний до заходів, які призвели до того, що Центральноєвропейський університет був змушений покинути Будапешт.

Нагадаємо, наступна очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн схвалила попередній перелік майбутніх єврокомісарів, наданий їй Радою ЄС.

Тепер Рада ЄС повинна затвердити цей список відповідно до статті 17 (7) Договору про Європейський Союз, після чого цей список буде опублікований в Офіційному журналі ЄС.

10 вересня обраний президент Урсула фон дер Ляєн оголосить про розподіл портфелів і про те, як вона має намір організувати роботу наступної Європейської комісії.

Потім Європейський парламент повинен дати свою згоду на склад всієї комісії, включаючи президента і високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки. Цьому передують слухання майбутніх комісарів у відповідних парламентських комітетах. Як тільки Європейський парламент дає свою згоду, Європейська рада офіційно призначає Європейську комісію відповідно до статті 17 Договору про ЄС.