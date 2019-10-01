У Румунії ініціюють вотум недовіри уряду

Центристська опозиція Румунії прагне повалити уряд у парламентському голосуванні за вотум недовіри за рік до загальних виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кабінет прем'єр-міністра Віоріки Денчіле втратив більшість у серпні після того, як молодший союзник коаліції ALDE пішов через розбіжності з керівною соціал-демократичною партією.

ALDE вийшов з правлячого альянсу після того, як його лідер Калін Тарічану не зміг стати єдиним провладним кандидатом на президентських виборах, запланованих на листопад.

"Ми подаємо клопотання про вотум недовіри сьогодні", - сказав президент Національної ліберальної партії Людовик Орбан, заявивши, що найбільше опозиційне угруповання зібрало 237 підписів від законодавців на підтримку ініціативи.

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Уряд може бути розпущено, якщо більшість членів парламенту Румунії, або 233 депутати, проголосують за вотум недовіри. Політичні коментатори, однак, заявили, що невелика чотиримісна перевага дає уряду високі шанси на виживання.

Голосування може відбутися вже в п'ятницю.

Влада ЄС і США різко критикували правлячий альянс за перебудову судової системи Румунії, яка, за їх словами, загрожує верховенству права, та за пом'якшення антикорупційного законодавства.