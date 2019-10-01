В Румынии инициируют вотум недоверия правительству

Центристская оппозиция Румынии стремится свергнуть правительство в парламентском голосовании за вотум недоверия за год до всеобщих выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Кабинет премьер-министра Виорика Денчиле потерял большинство в августе после того, как младший союзник коалиции ALDE ушел из-за разногласий с правящей социал-демократической партией.

ALDE вышел из правящего альянса после того, как его лидер Калин Таричану не смог стать единым провластным кандидатом на президентских выборах, запланированных на ноябрь.

"Мы подаем ходатайство о вотуме недоверия сегодня", - сказал президент Национальной либеральной партии Людовик Орбан, заявив, что крупнейшая оппозиционная группировка собрало 237 подписей от законодателей в поддержку инициативы.

Правительство может быть распущено, если большинство членов парламента Румынии, или 233 депутаты проголосуют за вотум недоверия. Политические комментаторы, однако, заявили, что небольшая четырехместная преимущество дает правительству высокие шансы на выживание.

Голосование может состояться уже в пятницу.

Власти ЕС и США резко критиковали правящий альянс за перестройку судебной системы Румынии, которая, по их словам, угрожает верховенству права, и за смягчение антикоррупционного законодательства.