В Угорщині завершили розслідування аварії на Дунаї, в якій загинули 28 людей

Угорська влада завершила розслідування аварії катера на річці Дунай, в результаті якої загинули 28 людей, більшість з них - південнокорейські туристи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прокурори заявили в четвер, що розглянуть зібрану інформацію, перш ніж вирішити, як продовжити справу.

Екскурсійний човен зіткнувся з великим круїзним судном на річці і затонув 29 травня, в результаті загинули 26 південнокорейських туристів і двоє угорських членів екіпажу.

Тільки сім туристів вижили, а останки південнокорейської жінки зникли безвісти.

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Капітан круїзного лайнера Viking Sigyn перебуває в попередньому ув'язненні за підозрою в причетності до аварії.

Прокурори заявили, що вони також будуть домагатися дисциплінарних заходів для судового експерта, який дійшов до помилкового висновку, що капітан стер дані зі свого мобільного телефону після зіткнення.