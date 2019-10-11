Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Прем’єри Ірландії і Британії заявили про позитив щодо Brexit: угода можлива до 31 жовтня

У США затримали двох соратників адвоката Трампа, які допомагали йому з Україною

Трамп про слова Зеленського: це має покласти край розмовам про імпічмент

Парламент Румунії оголосив недовіру уряду






В Угорщині завершили розслідування аварії на Дунаї, в якій загинули 28 людей

П'ятниця, 11 жовтня 2019, 08:28

Угорська влада завершила розслідування аварії катера на річці Дунай, в результаті якої загинули 28 людей, більшість з них - південнокорейські туристи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прокурори заявили в четвер, що розглянуть зібрану інформацію, перш ніж вирішити, як продовжити справу.

Екскурсійний човен зіткнувся з великим круїзним судном на річці і затонув 29 травня, в результаті загинули 26 південнокорейських туристів і двоє угорських членів екіпажу.

Тільки сім туристів вижили, а останки південнокорейської жінки зникли безвісти.

Читайте також
Зіткнення теплоходів у Будапешті: українського капітана знову арештували

Капітан круїзного лайнера Viking Sigyn перебуває в попередньому ув'язненні за підозрою в причетності до аварії.

Прокурори заявили, що вони також будуть домагатися дисциплінарних заходів для судового експерта, який дійшов до помилкового висновку, що капітан стер дані зі свого мобільного телефону після зіткнення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua