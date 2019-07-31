Зіткнення теплоходів у Будапешті: українського капітана знову арештували

Українського капітана круїзного теплохода, який врізався в Будапешті у прогулянковий човен, в результаті чого загинули 28 осіб, знову заарештували.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Будапештський суд 31 липня призначив українцеві арешт до 31 серпня. 64-річний Юрій Ц. є капітаном річкового теплохода Viking Sigyn, який врізався у прогулянковий човен "Русалка" на Дунаї у травні.

З 13 червня українець перебував під домашнім арештом після звільнення під заставу. Верховний суд вирішив, що рішення суду Будапешта звільнити українця під заставу у понад 50 тисяч доларів суперечить національному законодавству. Його знову заарештували за підозрою у ненаданні допомоги потерпілим.

Нагадаємо, прогулянковий катер "Русалка" затонув у кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 35 осіб.

Двадцять шість південнокорейських туристів та два члена угорського екіпажу загинули. Вціліло лише семеро туристів.

11 червня затонулий човен підняли з дна Дунаю, в уламках знайшли тіла чотирьох загиблих.