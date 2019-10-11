В Венгрии завершили расследование аварии на Дунае, в которой погибли 28 человек

Венгерские власти завершили расследование аварии катера на реке Дунай, в результате которой погибли 28 человек, большинство из них - южнокорейские туристы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Прокуроры заявили в четверг, что рассмотрят собранную информацию, прежде чем решить, как продолжить дело.

Экскурсионный лодку столкнулся с большим круизным судном на реке и затонул 29 мая, в результате погибли 26 южнокорейских туристов и двое венгерских членов экипажа.

Только семь туристов выжили, а останки южнокорейской женщины пропали без вести.

Капитан круизного лайнера Viking Sigyn находится в предварительном заключении по подозрению в причастности к аварии.

Прокуроры заявили, что они также будут добиваться дисциплинарных мер для судебного эксперта, который пришел к ошибочному выводу, что капитан стер данные со своего мобильного телефона после столкновения.