Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Чоловік з ножем напав на людей в торговому центрі Манчестера: 5 поранених

Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови

Прем’єри Ірландії і Британії заявили про позитив щодо Brexit: угода можлива до 31 жовтня

У США затримали двох соратників адвоката Трампа, які допомагали йому з Україною






Угорська опозиція вперше об'єдналася проти Орбана на місцевих виборах в неділю

П'ятниця, 11 жовтня 2019, 15:27

Напередодні місцевих виборів у неділю, 13 жовтня, опозиційні партії Угорщини вперше об'єднують сили проти правого прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

План опозиції - перемогти в Будапешті та створити "стамбульську ситуацію" (президент Туреччини Ердоган програв місцеві вибори в Стамбулі, де він розпочав свою політичну кар'єру).

Читайте також
Поразка Орбана: як Угорщину змусили змінити комісара, відповідального за Україну

Угорська опозиція вважає, що висуваючи єдиного кандидата проти партії влади, вона може врешті підготуватися до потужного наступу на чинного прем'єр-міністра на парламентських виборах 2022 року.

Однак, згідно з деякими опитуваннями, понад 75% виборців з міст чули про співпрацю опозиції, тоді як лише 35% виборців із сільської місцевості знають, що ці партії висувають спільних кандидатів. 62% абсолютно не мають уявлення про те, хто є кандидатом від опозиції у їхньому місті.

Читайте детальніше: "Між наркотиками і Pornhub: чим ризикує Орбан на місцевих виборах".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина Орбан
powered by lun.ua