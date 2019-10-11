Угорська опозиція вперше об'єдналася проти Орбана на місцевих виборах в неділю

Напередодні місцевих виборів у неділю, 13 жовтня, опозиційні партії Угорщини вперше об'єднують сили проти правого прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

План опозиції - перемогти в Будапешті та створити "стамбульську ситуацію" (президент Туреччини Ердоган програв місцеві вибори в Стамбулі, де він розпочав свою політичну кар'єру).

Угорська опозиція вважає, що висуваючи єдиного кандидата проти партії влади, вона може врешті підготуватися до потужного наступу на чинного прем'єр-міністра на парламентських виборах 2022 року.

Однак, згідно з деякими опитуваннями, понад 75% виборців з міст чули про співпрацю опозиції, тоді як лише 35% виборців із сільської місцевості знають, що ці партії висувають спільних кандидатів. 62% абсолютно не мають уявлення про те, хто є кандидатом від опозиції у їхньому місті.

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