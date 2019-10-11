Між наркотиками і Pornhub: чим ризикує Орбан на місцевих виборах

Скульптура у вигляді кандидата у мери Будапешта Іштвана Торлуша, який сидить на колінах у Віктора Орбана

Останній тиждень в Угорщині різко зросла кількість заходів на ресурс PornHub. Причина цього досить незвична – найближчої неділі, 13 жовтня, у країні пройдуть вибори до органів місцевого самоврядування.

Ці вибори мали би вкотре констатувати беззаперечне лідерство партії влади. Однак за 10 днів до голосування розгорівся секс-скандал, що може похитнути позиції "Фідес", щонайменше, у кількох великих містах, включно з Будапештом, схиливши шальки терезів на користь опозиції.

Міста особливого значення

Звісно ж, у жодному разі не йдеться про те, що команда Віктора Орбана масово втратить владу на місцях. Навпаки, швидше за все, за підсумками голосування найближчої неділі карта Угорщини знову буде переважно помаранчевою, яким є партійний колір "Фідес". Але точно не на 100%.

Водночас поразка партії влади у будь-якому з важливих міст буде розцінюватися не просто як дошкульна репутаційна втрата, а як тріщина у владній монополії "Фідес".

Таких політично важливих міст в Угорщині є 24: 23 міста з розширеними правами (угорською "megyei jogú város") та Будапешт як столиця.

Попри те, що "Фідес" – це історично партія провінцій, на цих місцевих виборах команда Віктора Орбана намагатиметься зберегти за собою владу саме у Будапешті. А заразом – завоювати її в кількох "провінційних" містах зі списку 23, де досі сильні позиції зберігають насамперед соціалісти та "Йоббік", які останнім часом серйозно втрачають рейтинги на національному рівні. Це такі міста, як Сегед, Мішкольц, Егер, Дуноуйварош та Сомботгей.

Окрема амбіція "Фідес", чи то навіть вендета – повернути собі крісло мера міста Годмезевашаргей.



До лютого минулого року це місто на південному сході Угорщини вважалося чи не головною політичною фортецею нинішньої партії влади, кузнею її кадрів. Так було протягом 20 років, доки на дочасних виборах місто не очолив Петер Маркі-Зай – колишній член команди Орбана, якого тоді підтримали усі опозиційні сили, на противагу кандидату від "Фідес".

На цих уже строкових виборах мера Годмезевашаргей Петер Маркі-Зай також балотується як кандидат від об’єднаної опозиції. "Фідес" підібрав йому достойного суперника – добре відомого в Україні уповноваженого по Закарпаттю Іштана Грежу.

Як наслідок, угорський урядовець хоча й не пішов з посади, але на Закарпаття за останні півроку приїздить вкрай рідко саме через участь у виборах.

Чому саме він став кандидатом у такому важливому місті? Годмезевашаргей – це рідне місто Іштвана Грежі. Більше того, воно також вважається вотчиною колишнього фаворита Віктора Орбана та екскерівника його прем’єрського офісу Яноша Лазара. А Іштван Грежа вважається фаворитом останнього.

До слова, відразу кілька співрозмовників ЄвроПравди як у середовищі угорської опозиції, так і влади, зауважили, що спершу не Грежа, а особисто Лазар розглядався як можливий конкурент Маркі-Заю в боротьбі за крісло мера.

Точніше, навіть так: якби у Лазара була впевненість у перемозі, то він точно балотувався би. Але цієї впевненості нема, Маркі-Зай має гарні шанси переобратися.

Скарлетт Йоганссон в допомогу

На цих місцевих виборах не тільки у Годмезевашаргей, а й у більшості міст зі списку 23 угорська опозиція безпрецедентно узгодила єдиних кандидатів на пости мерів, на що раніше вона не була спроможна. І це може стати справжнім викликом для "Фідес" в окремих містах зі згаданого списку, але, в першу чергу, в Будапешті.

Тим паче, що на цих виборах чи не вперше з 2015 року команда Віктора Орбана відмовилася від мігрантів як ключової теми виборів, використовуючи її лише у поодиноких випадках, що безпрецедентно у порівнянні з попередніми масованими кампаніями страху й ненависті.

У Будапешті єдиним кандидатом від опозиції є представник соціалістів MSZP-P Гергей Корачонь, якого раніше провладні ЗМІ змальовували як одного з ключових агентів Сороса та захисників мігрантів.

Та донедавна у "Фідес" Корачоня не сприймали як достойного конкурента для чинного мера Будапешта Іштвана Торлуша. Починаючи з вересня та за тиждень до виборів провладний інститут Nézőpont давав 71-річному меру понад 10% переваги над опозиційним кандидатом.

Але піарники "Фідес" вирішили підстрахуватися і спробували використати у виборах зірку Голівуду Скарлетт Йоганссон.

Інакше важко пояснити, чому наприкінці вересня у низці угорських ЗМІ з’явилося їхнє спільне фото з мером та начебто цитатою актриси, яка висловлює підтримку діючому господарю Будапешта. Зрештою Скарлетт Йоганссон все спростувала. Відцурався від цієї інформації й Іштван Торлуш.

Скарлетт Йоганссон та Іштван Торлуш під час зустрічі в Будапешті у червні 2019 року

Останні ж соціологічні рейтинги, оприлюднені в четвер, 10 жовтня, засвідчили, що відрив між двома головними претендентами на крісло мера Будапешта суттєво скоротився напередодні дня голосування: за даними умовно опозиційних, але авторитетних служб Závecz та Medián, за три дні до виборів Корачонь програє Торлушу лише 1-2%.

Навіть згаданий провладний Nézőpont цього ж дня повідомив про скорочення відставання між кандидатами до 6% – 49% проти 43%.

І це, за словами соціологів, без врахування секс-скандалу за участі чинного мера міста Дєр від "Фідес" Жолта Боркої, який сколихнув Угорщину за 10 днів до голосування і прогнозувати вплив якого на виборців не береться ніхто.

Секс-скандал

Усе почалося з анонімного блогу наприкінці минулого тижня. За вихідні історія розвинулася так, що від анонімних звинувачень у корупції та вживанні наркотиків справа дійшла до відеороликів сцен на яхті порнографічного змісту, залитих на найбільший профільний ресурс PornHub.

У головній ролі – мер Дєра, олімпійський чемпіон Сеула-1988, начебто зразковий сім’янин та партієць Жолт Боркої.

Кадри настільки красномовні та чіткі, що неетично давати на них посилання, а їхній фігурант вирішив майже нічого не заперечувати, а покаятися і вибачитися. При цьому Жолт Боркої, який очолює Дєр останні 13 років, заявив, що не планує зніматися з виборів і готовий працювати далі на посаді мера.

Віктор Орбан та Жолт Боркої. Фото МТІ

У "Фідес" цю історію назвали частиною приватного життя мера, а угорські журналісти досі з’ясовують, хто міг би стояти за цим безпрецедентним "зливом" у політичній історії країни. Водночас, за однією з версій, у "Фідес" знали про існування цього відео та готувалися до його оприлюднення.

Не виключено, що саме тому синхронно з появою скандального блогу та початком розкрутки цього секс-скандалу провладний HírTV запустив у ефірі відео, на якому представник соціалістичної партії (MSZP) готується прийняти дозу кокаїну, а опісля оприлюднив аудіозапис, на якому той самий соціаліст розповідає про вживання наркотиків та корупцію.

Звісно, секс-скандал таким не переб'єш, навіть коли повністю контролюєш медіапростір країни, та все ж...

Не виключено, що саме тому в останній тиждень виборчої кампанії в неї включився особисто Віктор Орбан. Спершу він традиційно написав листа виборцям, у якому згадав про міграцію, християнські цінності, угорський суверенітет та закликав голосувати за правлячий блок "Фідес"-ХДНП, бо він гарантує процвітання та розвиток.

Але тільки цим прем’єр Угорщини не обмежився – і минулого вівторка відвідав з агітацією два міста.

Перше – це Мішкольц, де донедавна був мер від "Фідес", але наразі ситуація вкрай хитка з високим ризиком програти опозиції. Орбан не тільки провідав кандидата від "Фідес" Золтана Олоксої, а й сходив на місцеве телебачення.

Тут він вже говорив не стільки про мігрантів, скільки тиснув на, мабуть, ключову тезу "Фідес" у цій кампанії: якщо жителі Мішкольца прагнуть добробуту, то мають проголосувати за провладного кандидата, бо тоді він зможе налагодити гарну співпрацю з урядом.

Цю ж тезу Орбан повторив і в другому місті, яке відвідав цього ж дня, – Гюдюллю, що неподалік Будапешта. Тут чинний мер – не від "Фідес", а кандидат від партії влади дуже хоче перемогти.

Схожою до Мішкольца є ситуація в п'яти-семи "важливих" містах, тобто megyei jogú város. Є й такі, де перемога "Фідес" буде справжньою сенсацією. І це не Годмезевашаргей, а радше Сегед, що під кордоном Сербії та Румунії одночасно і яким з 2002 року керує Ласло Ботка, якого на останніх парламентських виборах соціалісти спершу планували висувати в прем’єри на противагу Віктору Орбану.

Отже, є всі підстави очікувати на сенсаційні результати на місцевих виборах в Угорщині найближчої неділі.

Але не варто забувати урок останніх парламентських виборів у цій країні: з огляду на високу явку в день виборів опозиція спершу прогнозувала повне фіаско партії влади, але коли почався підрахунок голосів, то виявилося, що "Фідес" втретє поспіль здобуває конституційну більшість.

І це також був несподіваний результат.





Автор: Дмитро Тужанський,

політичний оглядач