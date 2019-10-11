Венгерская оппозиция впервые объединилась против Орбана на местных выборах в воскресенье

Накануне местных выборов в воскресенье, 13 октября, оппозиционные партии Венгрии впервые объединяют силы против правого премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

План оппозиции - победить в Будапеште и создать "стамбульскую ситуацию" (президент Турции Эрдоган проиграл местные выборы в Стамбуле, где он начал свою политическую карьеру).

Венгерская оппозиция считает, что выдвигая единого кандидата против партии власти, она может подготовиться к мощному наступлению на действующего премьер-министра на парламентских выборах 2022 года.

Однако, согласно некоторым опросам, более 75% избирателей из городов слышали о сотрудничестве оппозиции, тогда как только 35% избирателей из сельской местности знают, что эти партии выдвигают общих кандидатов. 62% абсолютно не имеют представления о том, кто является кандидатом от оппозиции в их городе.

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