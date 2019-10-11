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МЗС Латвії опротестувало святкування "визволення" Риги у Москві

П'ятниця, 11 жовтня 2019, 17:47

Міністерство закордонних справ Латвії вважає ворожим актом заплановані у Москві феєрверки з нагоди "звільнення" Риги радянськими військами від німецької окупації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненому в п'ятницю повідомленні латвійського міністерства.

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Феєрверки заплановані в Москві 13 жовтня.  Латвія заявляє, що для неї та інших країн Балтії "визволення" означало не звільнення, а ще один період майже 50-річної окупації.

"Вітаючи знищення нацизму, ми нагадуємо світові, що для Латвії, Литви та Естонії відновлення свободи та незалежності відбулося майже через 50 років, бо прихід Червоної Армії означав відновлення радянської окупації", - йдеться у повідомленні міністерства.

Підкреслюється, що Латвія розглядає феєрверки, якими у Москві планують відсвяткувати 75-річчя з часу радянського "визволення" Риги від німецької окупації, ворожими діями.

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