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МИД Латвии опротестовал празднования "освобождения" Риги в Москве

Пятница, 11 октября 2019, 17:47

Министерство иностранных дел Латвии считает враждебным актом запланированные в Москве фейерверки по случаю "освобождения" Риги советскими войсками от немецкой оккупации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в пятницу сообщении латвийского министерства.

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Фейерверки запланированы в Москве 13 октября. Латвия заявляет, что для нее и других стран Балтии "освобождение" означало еще один период почти 50-летней оккупации.

"Приветствуя уничтожение нацизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло почти через 50 лет, потому что приход Красной Армии означал восстановление советской оккупации", - говорится в сообщении министерства.

Подчеркивается, что Латвия рассматривает фейерверки, которыми в Москве планируют отпраздновать 75-летие со времени советского "освобождения" Риги от немецкой оккупации, как враждебные действия.

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