Трамп висунув кандидатуру посла в Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що він висуне заступника держсекретаря США Джона Саллівана на посаду посла США в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Трамп казав у серпні, що розглядає Саллівана на роботу посла. Салліван також розглядався як новий радник з питань національної безпеки Трампа, роль якого в кінцевому підсумку перейшла до Роберта О’Браєна, колишнього спецпредставника США з питань заручників.

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Салліван замінить Джона Хантсмана, який подав у відставку в серпні через два роки на цій посаді, на тлі спекуляцій, що він буде балотуватися в губернатори штату Юта.

Саліван був кар'єрним дипломатом США з 1990 року, займаючи посади в Україні, місії США при Європейському Союзі, в Південній Кореї та Гондурасі. Його кандидатуру має затвердити Сенат.