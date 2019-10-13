У Польщі стартували вибори до Сейму та Сенату.

Як повідомляє "Європейська правда" буде обрано 460 депутатів Сейму та 100 сенаторів.

Вибори триватимуть із 7 ранку до 21 години за місцевим часом. У виняткових випадках Національна виборча комісія може продовжити робочий час окремих виборчих дільниць.

Право голосу мають громадяни Польщі, що досягли віку 18 років. Наразі Національна виборча комісія фіксує біля 30 млн виборців.

Абсолютне лідерство правлячої партії "Право і справедливість". Згідно оприлюдненому за тиждень до дня виборів опитуванні, за них готові проголосувати 45,1% поляків, що даї їм шанси на повторне формування одноосібної більшості.

За головну опозицій силу "Громадянську коаліцію" планують проголосувати 24,6% польских виборців. На третьому місці перебуває "Лівиця" з 12,6% підтримки, на четвертому "Польська коаліція", яка є об’єднанням руху Kukiz15 з PSL і перебуває небезпечно близько від прохідного бар’єру з підтримкою на рівні 5,6%.

Не проходить до Сейму ультраправа "Конфедерація", яка віддаляється від виборчого порогу і має 3,8%.

Разом із тим на результати виборів може вплинути явка. Зокрема, згідно опитуванням, лише 64% потенційних виборців PiS збираються йти на дільниці. Серед опозиції цей показник досягає 90-100%.

Детальніше про вибори у Польщі можна почитати у статті "Голосування на тлі безвізу: як польські вибори вплинуть на відносини з Україною".