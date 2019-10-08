Вибори у Польщі: до Сейму проходять 4 політсили, керівна партія – абсолютний лідер

За п’ять днів до виборів у Польщі лідерство впевнено зберігає керівна партія "Право і справедливість".

Про це свідчать результати опитування IBRIS для RMF FM i "Dziennik Gazetа Prawnа", повідомляє "Європейська правда".

За "Право і справедливість" готові голосувати 45,1% поляків, за її найближчого конкурента, опозиційну "Громадянську коаліцію" - 24,6%.

Обидві партії дещо наростили підтримку у порівнянні з попереднім опитуванням.

Окрім цих двох політичних сил, до Сейму можуть потрапити лише дві партії.

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На третьому місці перебуває "Лівиця" з 12,6% підтримки, на четвертому "Польська коаліція", яка є об’єднанням руху Kukiz15 з PSL і перебуває небезпечно близько від прохідного бар’єру з підтримкою на рівні 5,6%.

Не проходить до Сейму ультраправа "Конфедерація", яка віддаляється від виборчого порогу і має 3,8%, що на 0,6% процентного пункта менше ніж наприкінці вересня.

8,3% виборців досі не визначилися, за кого віддати голос.

Вибори до Сейму Польщі відбудуться 13 жовтня.