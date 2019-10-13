В Польше стартовали выборы в Сейм и Сенат.

Как сообщает "Европейская правда" будет избрано 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов.

Выборы продлятся с 7 утра до 21 часов по местному времени. В исключительных случаях Национальная избирательная комиссия может продлить рабочее время отдельных избирательных участков.

Право голоса имеют граждане Польши, достигших возраста 18 лет. Сейчас Национальная избирательная комиссия фиксирует у 30 млн избирателей.

Абсолютное лидерство правящей партии "Право и справедливость". Согласно обнародованному за неделю до дня выборов опросу, за них готовы проголосовать 45,1% поляков, даи им шансы на повторное формирование единоличного большинства.

За главную оппозиций силу "Гражданскую коалицию" планируют проголосовать 24,6% польских избирателей. На третьем месте находится "Левые" с 12,6% поддержки, на четвертом "Польская коалиция", которая является объединением движения Kukiz15 с PSL и находится в опасной близости от проходного барьера с поддержкой на уровне 5,6%. Не проходит в Сейм правая "Конфедерация", которая имеет 3,8%.

Вместе с тем, на результаты выборов может повлиять явка. В частности, согласно опросу, только 64% ​​потенциальных избирателей PiS собираются идти на участки. Среди оппозиции этот показатель достигает 90-100%.

Подробнее о выборах в Польше можно почитать в статье "Голосование на фоне безвиза: как польские выборы повлияют на отношения с Украиной".