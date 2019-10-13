У Німеччині та Франції пройшли мітинги проти турецького наступу в Сирії

Тисячі людей вийшли на вулиці міст у кількох європейських країнах, щоб висловити свій протест проти наступу турецьких військ у північносхідній частині Сирії.

Як пише "Європейська правда" із посиланям на Deutsche Welle, у цих акціях прияли участь тисячі жителів міст Німеччини.

Зокрема, мітинг у Кельні зібрав, за попередніми оцінками, понад 10 тисяч учасників. Мітингарі, більшість з яких курди, вимагали негайного припинення силової операції турецьких військ у Сирії та засуджували дії президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Крім того, вони неодноразово вимагали припинення поставок німецьких озброєнь для Туреччини. За даними поліції, акція в Кельні відбувається мирно та без інцидентів. Значно більше учасників зібрала схожа демонстрація у Парижі. За даними інформагенції AFP, до мітингу приєдналися близько 20 тисяч осіб. Серед учасників акції було й багато французьких політиків, особливо з боку лівих сил.

Нагадаємо, що наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки". Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

Наступ став можливим після рішення президента США Дональда Трампа про остаточне виведення американських військ із Сирії. Про це можна почитати у статті "Американська зрада: що станеться з Сирією після виведення військ США".