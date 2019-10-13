В Германии и Франции прошли митинги против турецкого наступления в Сирии

Тысячи людей вышли на улицы городов в европейских странах, чтобы выразить свой протест против наступления турецких войск в северовосточной части Сирии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, в этих акциях прияли участие тысячи жителей городов Германии.

В частности, митинг в Кельне собрал, по предварительным оценкам, более 10 000 участников. Митингующие, большинство из которых курды, требовали немедленного прекращения силовой операции турецких войск в Сирии и осуждали действия президента Турции Реджепа Эрдогана.

Кроме того, они неоднократно требовали прекращения поставок немецких вооружений для Турции. По данным полиции, акция в Кельне проходит мирно и без инцидентов.

Гораздо больше участников собрала похожа демонстрация в Париже. По данным информагентства AFP, к митингу присоединились около 20 000 человек. Среди участников акции было много французских политиков, особенно со стороны левых сил.

Напомним, что наступление турецких военных на севере Сирии начался 9 октября. Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности". Анкара считает YPG сирийским ответвлением запрещенной турецкими властями "Рабочей партии Курдистана" (РПК).

Наступление стало возможным после решения президента США Дональда Трампа об окончательном выводе американских войск из Сирии. Об этом можно почитать в статье "Американская 'зрада': что произойдет с Сирией после вывода войск США".