В уряді Британії визнають, що угода по Brexit ще далека від узгодження
Велика Британія залишається далекою від узгодження остаточної угоди щодо Brexit.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters, посилаючись на джерело в уряді.
Наступного тижня Британія та ЄС розпочнуть останній раунд переговорів, щоб досягнути угоди, яка унеможливить "жорсткий Brexit".
Раніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон звернувся до Парламенту з проханням підтримати будь-яку угоду по Brexit, яку він укладе з Європейським союзом, протягом 24 годин після саміту ЄС наступного тижня.
Натяк на можливість такої угоди з’явився у п’ятницю після переговорів Джонсона із ірландським прем’єром Лео Варадкаром.
Втім, проти таких домовленостей виступив лідера північно-ірландської партії. Як результат, за даними джерел Reuters, в уряді як і раніше, готові до виходу зі складу ЄС без угоди.
"Ми далекі від остаточної угоди, і вихідні та наступний тиждень залишаються вирішальними щодо відмови від угоди 31 жовтня. Ми залишаємось готовими піти без угоди 31 жовтня",- заявив він.
Разом із тим, за даними видання, в уряді побоюються масових протестів у Північній Ірландії у випадку виходу без угоди.