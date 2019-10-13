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В уряді Британії визнають, що угода по Brexit ще далека від узгодження

Неділя, 13 жовтня 2019, 11:32

Велика Британія залишається далекою від узгодження остаточної угоди щодо Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters, посилаючись на джерело в уряді.

Наступного тижня Британія та ЄС розпочнуть останній раунд переговорів, щоб досягнути угоди, яка унеможливить "жорсткий Brexit".

Раніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон звернувся до Парламенту з проханням підтримати будь-яку угоду по Brexit, яку він укладе з Європейським союзом, протягом 24 годин після саміту ЄС наступного тижня.

Натяк на можливість такої угоди з’явився у п’ятницю після переговорів Джонсона із ірландським прем’єром Лео Варадкаром.

Втім, проти таких домовленостей виступив лідера північно-ірландської партії. Як результат, за даними джерел Reuters, в уряді як і раніше, готові до виходу зі складу ЄС без угоди.

"Ми далекі від остаточної угоди, і вихідні та наступний тиждень залишаються вирішальними щодо відмови від угоди 31 жовтня. Ми залишаємось готовими піти без угоди 31 жовтня",- заявив він.

Разом із тим, за даними видання, в уряді побоюються масових протестів у Північній Ірландії у випадку виходу без угоди.

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Brexit Велика Британія
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