В правительстве Британии признают, что соглашение по Brexit еще далеко от согласования
Великобритания остается далекой от согласования окончательного соглашения по Brexit.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник в правительстве.
На следующей неделе Великобритания и ЕС начнут последний раунд переговоров, чтобы достичь соглашения, которое сделает невозможным "жесткий Brexit".
Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон обратился в парламент с просьбой поддержать любое соглашение по Brexit, которую он заключит с Европейским союзом в течение 24 часов после саммита ЕС на следующей неделе.
Намек на возможность такого соглашения появился в пятницу после переговоров Джонсона с ирландским премьером Лео Варадкаром.
Впрочем, против таких договоренностей выступил лидера северо-ирландской партии. В результате, по данным источников Reuters, в правительстве прежнему готовы к выходу из состава ЕС без соглашения.
"Мы далеки от окончательного соглашения, и выходные и следующую неделю остаются решающими об отказе от сделки 31 октября. Мы остаемся готовыми пойти без соглашения 31 октября", - заявил он.
Вместе с тем, по данным издания, в правительстве опасаются массовых протестов в Северной Ирландии в случае выхода без соглашения.