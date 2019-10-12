Джонсон попросить депутатів підтримати будь-яку угоду щодо Brexit - The Times

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон попросить парламент підтримати будь-яку угоду по Brexit, яку він укладе з Європейським союзом, протягом 24 годин після саміту ЄС наступного тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

У суботу Джонсон представить пропозицію про голосування, в якій попросить депутатів підтримати будь-яку угоду, яку він укладе з ЄС на саміті 17-18 жовтня, разом з умовами закону, що зобов'язує його просити про продовження Brexit, якщо угоди не буде.

У п'ятницю Європейський Союз погодився почати інтенсивні переговори з Великобританією, щоб спробувати вийти з глухого кута через Brexit.

Джонсон раніше висунув нові пропозиції щодо угоди, щоб уникнути жорсткого кордону в Ірландії після Brexit.

На початку цього тижня кілька високопосадовців ЄС говорили про мінімальні шанси того, що обом сторонам вдасться домовитись.

Але в четвер після зустрічі Джонсона з прем'єром Ірландії Лео Варадкаром лідери заявили, що угода про Brexit може бути укладена до кінця місяця.