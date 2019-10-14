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Майбутній глава дипломатії ЄС і Пристайко обговорили Донбас і санкції щодо РФ

Понеділок, 14 жовтня 2019, 14:35

Глава МЗС Вадим Пристайко і кандидат на посаду високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель у понеділок обговорили питання антиросійських санкцій і врегулювання на Донбасі.

Як повідомили "Європейській правді" у МЗС, зустріч відбулась в Люксембурзі на полях засідання Ради ЄС із закордонних справ.

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"Боррель підтвердив незмінність підходів ЄС щодо застосування санкцій стосовно Росії з метою повного виконання Мінських домовленостей, а також відновлення суверенітету та територіальної цілісності України", - повідомили у міністерстві.

Пристайко наголосив на необхідності подальшого активного залучення ЄС до процесу стабілізації ситуації на сході України та поінформував про підготовку до саміту у "Нормандському форматі" на рівні глав держав та урядів. 

Пристайко також подякував Боррелю за чітку позицію щодо російської агресії проти України та відновлення територіальної цілісності України, які Боррель висловив 7 жовтня у комітеті Європейського парламенту із закордонних справ під час парламентських слухань.

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Сторони окремо обговорили актуальні питання двосторонніх відносин Україна-ЄС та пріоритети ключових реформ в Україні. 

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