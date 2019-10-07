Боррель: найкраща відповідь на російську загрозу - посилювати Україну
Найкраща відповідь на російську загрозу для Європи - це допомагати Україні.
Про це заявив кандидат на посаду Високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, колишній глава МЗС Іспанії Жозеп Боррель, на слуханнях у комітеті з питань зовнішньої політики.
"Найкраща відповідь на російський експансіонізм, якщо це можна так назвати, або російську загрозу, якщо хочете, це допомагати Україні, посилити Україну. Посилити їхню стійкість і здатність здійснювати реформи, щоб стати повноцінно демократичною і процвітаючою країною", - сказав він.
"Санкції проти Росії цьому допоможуть", - зазначив дипломат.
За його словами, програму ЄС "Східне партнерство" не слід сприймати як співпрацю "проти когось".
"Східне партнерство", каже Боррель, - це "спосіб побудувати кільце демократичних країн між Росією і нами".
Українське питання залишається центральним у стратегічному виклику, створеному Росією, додав Боррель.
ЄС повинен бути жорстким щодо Росії, але "ми також повинні з ними працювати" у певних сферах, сказав він, не уточнивши у яких саме.
Раніше на цих слуханнях Боррель виступив за продовження санкцій проти РФ до "тектонічної зміни".
Також кандидат на посаду головного дипломата ЄС обіцяв підтримувати Україну.