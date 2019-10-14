Будущий глава дипломатии ЕС и Пристайко обсудили Донбасс и санкции в отношении РФ

Глава МИД Вадим Пристайко и кандидат на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник обсудили вопросы антироссийских санкций и урегулирования на Донбассе.

Как сообщили "Европейской правде" в МИД, встреча состоялась в Люксембурге на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Боррель подтвердил неизменность подходов ЕС по применению санкций в отношении России с целью полного выполнения Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщили в министерстве.

Пристайко отметил необходимость дальнейшего активного привлечения ЕС к процессу стабилизации ситуации на востоке Украины и проинформировал о подготовке к саммиту в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств.

Пристайко также поблагодарил Борреля за четкую позицию по российской агрессии против Украины и восстановлению территориальной целостности Украины, которую Боррель выразил 7 октября в комитете Европейского парламента по иностранным делам в ходе парламентских слушаний.

Стороны отдельно обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений Украина-ЕС и приоритеты ключевых реформ в Украине.

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