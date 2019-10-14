Каталонія: протестувальники оголосили блокаду аеропорту Барселони

Протестувальники, незгідні з вироком суду для лідерів каталонських сепаратистів, вирушили у напрямку аеропорту Ель-Прат у Барселоні, другого найбільшого в Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

До протесту на летовищі закликала організація "Демократичне цунамі", оголосивши масову мобілізацію через соцмережі.

"Наша мета – зупинити діяльність аеропорту Барселони", - оголосив рух у соцмережах. Рух створив канал у Telegram, на якому протестувальники можуть отримати авіаквиток, аби в служби охорони не було до них запитань.

Все більше людей прибувають в аеропорт, де правоохоронці одночасно утворили кордон.

Molts santcugatencs responen a la crida de @tsunami_dem per acudir a l'aeroport del Prat i bloquejar les terminals. #SantCugat #SentenciaProces pic.twitter.com/Bs054q843b — elCugatenc (@elCugatenc) October 14, 2019

За наказом поліції залізничне сполучення з аеропортом Ель-Прат зупинене, проте демонстрантів закликають діставатись в аеропорт іншими видами транспорту.

За повідомленнями іспанських ЗМІ, у напрямку руху до летовища утворились великі затори.

Es igual tots al PRAT.... Que amb els contros siguin ells qui bloquin el AEROPORT... https://t.co/b8GknmLZ3x — En Rafel (@enRafelG) October 14, 2019

Тим часом на площі Каталонії у центрі Барселони в обід, за даними МВС, зібралися понад 25 тисяч людей, незгодних із вироком Верховного суду Іспанії.

Акції протесту та блокування доріг відбуваються також в інших каталонських містах.

У понеділок Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі про незалежність у 2017 році.

Максимальний термін ув’язнення, 13 років, отримав колишній заступник голови уряду Каталонії Оріол Жункерас – за підбурювання до заколоту та розтрату державних коштів.