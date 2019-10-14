Верховний суд Іспанії засудив лідерів каталонських сепаратистів до 9-13 років в’язниці

Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі про незалежність у 2017 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Ще троє обвинувачених були визнані винними в непослуху, але вони не будуть відбувати тюремне ув'язнення.

Максимальний термін ув’язнення, 13 років, отримав колишній заступник голови уряду Каталонії Оріол Жункерас – за підбурювання до заколоту та розтрату державних коштів.

Ніхто з обвинувачених не був засуджений за заколот, найсерйозніше з пред'явлених їм звинувачень.

Звинувачення просило засудити політиків до 25 років позбавлення волі за звинуваченнями у заколоті, підбурюванні до заколоту і незаконному привласненні державних коштів.

Читайте також Каталонія протестами відзначає другу річницю референдуму про незалежність

Захисники каталонських лідерів оголосили, що будуть оскаржувати це рішення в Конституційному суді, а також в Європейському суді з прав людини.

Раніше каталонські активісти заявляли про акції "мирної громадянської непокори", якщо суд не виправдає та не звільнить обвинувачених.

Дев'ять лідерів каталонських сепаратистів перебували під вартою протягом майже двох років після їх арешту в кінці жовтня 2017 року.

Ще шість осіб переховуються від правосуддя, серед них – колишній глава уряду Карлос Пучдемон.