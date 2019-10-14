Заблоковані дороги та загальна мобілізація: Каталонія опротестовує вирок лідерам

Акціями протесту і блокуваннями доріг зустріли у Каталонії вирок іспанського суду для лідерів каталонських сепаратистів, які брали участь в організації референдуму про незалежність регіону в 2017 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Вранці протестувальники заблокували 5 регіональних доріг у регіоні. Люди, які виступають проти вироків для їхніх лідерів, вийшли на вулиці і зупинили рух у різних містах.

У Барселоні зупинились декілька вулиць, у тому часті проспект Діагональ, який перетинає усе місто.

BREAKING: Spontaneous protests block dozens of streets throughout Barcelona. pic.twitter.com/wmOKtPK5tw — Catalans for Yes 🎗 (@CatalansForYes) October 14, 2019

Очікується, що впродовж дня люди перекриють більше вулиць у головному каталонському місті.

Демонстрації збираються також під урядовими будівлями, все більше людей приходять на площу Каталонії в центрі Барселони.

VIDEO: Tens of thousands of students singing the Catalan anthem are moving to Plaça Catalunya of Barcelona.pic.twitter.com/jSKUTsYnh3 — Josep Goded (@josepgoded) October 14, 2019

Протести відбуваються також в інших містах, таких як Жирона, Таррагона та Манреса. У Жироні, зокрема, люди заблокували залізницю.

Наразі про серйозні інциденти чи заворушення повідомлень немає.

Каталонської організації за незалежність, Комітет на захист республіки (CDR) та Демократичне цунамі, закликали людей до акцій непокори. Очікується, що о першій годині дня за місцевим часом вони оголосять про нові заходи протесту.

Участь у акціях беруть і студенти, які оголосили мобілізацію на Університетській площі Барселони.

Нагадаємо, в понеділок Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі про незалежність у 2017 році.

Максимальний термін ув’язнення, 13 років, отримав колишній заступник голови уряду Каталонії Оріол Жункерас – за підбурювання до заколоту та розтрату державних коштів.