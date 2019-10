Заблоковані дороги та загальна мобілізація: Каталонія опротестовує вирок лідерам

Акціями протесту і блокуваннями доріг зустріли у Каталонії вирок іспанського суду для лідерів каталонських сепаратистів, які брали участь в організації референдуму про незалежність регіону в 2017 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Вранці протестувальники заблокували 5 регіональних доріг у регіоні. Люди, які виступають проти вироків для їхніх лідерів, вийшли на вулиці і зупинили рух у різних містах.

У Барселоні зупинились декілька вулиць, у тому часті проспект Діагональ, який перетинає усе місто.

BREAKING: Spontaneous protests block dozens of streets throughout Barcelona. pic.twitter.com/wmOKtPK5tw

Очікується, що впродовж дня люди перекриють більше вулиць у головному каталонському місті.

Демонстрації збираються також під урядовими будівлями, все більше людей приходять на площу Каталонії в центрі Барселони.

VIDEO: Tens of thousands of students singing the Catalan anthem are moving to Plaça Catalunya of Barcelona.pic.twitter.com/jSKUTsYnh3