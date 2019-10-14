Партія Орбана програла вибори мера в Будапешті

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан зазнав найбільшої політичної невдачі за десятиліття в неділю, коли кандидат від опозиції переміг чинного мера, свого опонента від партії влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вибори мера переміг єдиний кандидат від опозиції, представник соціалістів MSZP-Párbeszéd Гергей Корачонь. Провладні ЗМІ змальовували його як одного з ключових агентів Сороса та захисників мігрантів.

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Корачонь зумів витіснити з посади чинного мера Іштвана Торловша, підтримуваного Орбаном, із результатом 50,6% проти 44,3%.

Опозиційні партії також, як очікується, отримають більшість у мерії Будапешта. Також опозиційні мери виграють у 10 з 23 найбільших міст Угорщини.

На місцевих виборах угорська опозиція об’єдналася, прагнучи створити в Будапешті "стамбульську ситуацію" - президент Туреччини Ердоган програв місцеві вибори в Стамбулі, де він розпочав свою політичну кар'єру.

Угорська опозиція вважає, що висуваючи єдиного кандидата проти партії влади, вона може врешті підготуватися до потужного наступу на чинного прем'єр-міністра на парламентських виборах 2022 року.

Партія Віктора Орбана "Фідес" надалі залишається дуже популярною у сільській місцевості. Орбан, який прийшов до влади у 2022 році, має абсолютну більшість у парламенті.

Вважається, що репутації "Фідес" на цих виборах зашкодив секс-скандалу за участі чинного одруженого мера міста Дєр.

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