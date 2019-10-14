Партия Орбана проиграла выборы мэра в Будапеште

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан потерпел самую большую политическую неудачу за десятилетие в воскресенье, когда кандидат от оппозиции победил действующего мэра, его оппонента от партии власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Выборы мэра победил единый кандидат от оппозиции, представитель социалистов MSZP-Párbeszéd Гёргей Корачонь. Провластные СМИ изображали его как одного из ключевых агентов Сороса и защитников мигрантов.

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Корачонь сумел вытеснить с должности действующего мэра Иштвана Торловша, поддерживаемого Орбаном, с результатом 50,6% против 44,3%.

Оппозиционные партии также, как ожидается, получат большинство в мэрии Будапешта. Также оппозиционные мэры выигрывают в 10 из 23 крупнейших городов Венгрии.

На местных выборах венгерская оппозиция объединилась, стремясь создать в Будапеште "стамбульскую ситуацию" - президент Турции Эрдоган проиграл местные выборы в Стамбуле, где он начал свою политическую карьеру.

Венгерская оппозиция считает, что выдвигая единого кандидата против партии власти, она подготовиться к мощному наступлению на действующего премьер-министра на парламентских выборах 2022 года.

Партия Виктора Орбана "Фидес" продолжает оставаться очень популярной в сельской местности. Орбан, который пришел к власти в 2022 году, имеет абсолютное большинство в парламенте.

Считается, что репутации "Фидес" на этих выборах повредил секс-скандала с участием действующего женатого мэра города Дёр.

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