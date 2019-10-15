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У Польщі оприлюднили результати парламентських виборів

Вівторок, 15 жовтня 2019, 09:35

Націонал-консервативна партія "Право і справедливість" Ярослава Качиньського матиме самостійну більшість у Сеймі.

Такими є результати парламентських виборів 13 жовтня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Державну виборчу комісію Польщі.

У нижній, 460-місній палаті парламенту, у цієї партії буде 235 крісел (43,59% голосів). Це дозволить партії самостійно ухвалювати рішення без необхідності вступу до коаліції. 

"Громадянська коаліція" здобула 27,40% голосів (134 мандати), Союз демократичних лівих сил – 12,56% (49 мандатів), Польська селянська партія – 8,55% (30 мандатів), ультраправа "Конфедерація" – 6,81% (11 мандатів).

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Також один мандат здобула партія німецької меншини. Представники українців Польщі не пройшли до нового парламенту. Відвідуваність виборів склала 67,74%.

В Сенаті, який складається з 100 місць, більшість отримали представники опозиції і безпартійні кандидати. У PiS в Сенаті буде 48 крісел (у попередньому скликанні було 61). 

Тоді як "Громадянська коаліція" матиме 43, Польська селянська партія – 3, Союз демократичних лівих сил – 2. Ще троє сенаторів є незалежними кандидатами, наближеними до "Громадянської платформи", одна незалежна кандидатка, яка перемогла, є союзницею PiS.

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