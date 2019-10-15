В Польше обнародовали результаты парламентских выборов

Национал-консервативная партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского получит самостоятельное большинство в Сейме.

Таковы результаты парламентских выборов 13 октября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Государственную избирательную комиссию Польши.

В нижней, 460-местной палате парламента у этой партии будет 235 мест (43,59% голосов). Это позволит партии самостоятельно принимать решения без необходимости вступления в коалицию.

"Гражданская коалиция" получила 27,40% голосов (134 мандата), Союз демократических левых сил ("Левица") - 12,56% (49 мандатов), Польская селянская партия - 8,55% (30 мандатов), правая "Конфедерация" - 6,81% (11 мандатов).

Также один мандат получила партия немецкого меньшинства. Представители украинцев Польши не прошли в новый парламент. Явка на выборах составила 67,74%.

В Сенате, который состоит из 100 мест, большинство получили представители оппозиции и беспартийные кандидаты. У PiS в Сенате будет 48 кресел (в предыдущем созыве было 61).

У "Гражданской коалиции" будет 43 сенатора, у Польской селянской партии - 3, у Союза демократических левых сил - 2. Еще трое сенаторов – независимые кандидаты, приближенные к "Гражданской платформе", одна независимая кандидатка является союзницей PiS.