Польські ультраправі виступили за можливість союзу з Росією
П'ятниця, 4 жовтня 2019, 10:57
Януш Корвін-Мікке, суперечливий лідер польської ультраправої партії Konfederacja заявив, що якщо Польща не зможе забезпечити такий самий рівень союзу з США, як Ізраїль, вона повинна стати на бік Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Корвін-Мікке - колишній євродепутат, відомий своїми суперечливими заявами, і його партія в опитуваннях користується підтримкою на рівні на 4-7% перед парламентськими виборами 13 жовтня.
Це одна з невеликих партій, результат якої може визначити склад владної коаліції після виборів.
Опитування громадської думки показують, що націоналістична партія влади "Закон і справедливість" (PiS) виграє вибори, однак питання полягає в тому, чи зможе вона отримати конституційну більшість.
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